"Hij zet de verdedigers voor schut, maar heeft altijd een smile op het gezicht"

José Izquierdo is de eerste Colombiaanse Gouden Schoen én tevens de eerste winnaar voor Club Brugge in 14 seizoenen. En dat heeft hij niet gestolen, zeker niet.

Ook Marc Degryse is in de wolken: "Het toont bovendien ook aan dat je in de eerste periode een Gouden Schoen kan winnen. En dat is belangrijk, want dan zie je wie de titel voor zijn ploeg binnenhaalt. En dat heeft Izquierdo wel degelijk gedaan", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Joske kan vanuit het niets een doelpunt maken of een assist afleveren. Hij zet de verdedigers voor schut. Niet om ze te jennen, maar gewoon omdat dat zijn kwaliteit is. Hij is efficiënt en brengt spektakel, maar is bovendien ook nog eens sympathiek", beseft de analist en zelf gewezen topspeler.

"Hij heeft altijd een smile op zijn gezicht. Misschien beseft hij ook wel dat de levensstandaard hier gewoon veel beter is dan in Colombia, waar hij is opgegroeid."