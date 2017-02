Beetje hinder voor Lukaku, die even naar Anderlecht afzakt

Romelu Lukaku trekt niet mee op oefenstage naar Dubai met Everton. De Premier League ligt even stil en de Engelsen maken daar gebruik van om zonnigere oorden op te zoeken. Maar zonder hun topspits dus.

Lukaku heeft hinder aan de kuit en zakt naar België af om dat te laten behandelen. Dat maakte zijn club zelf bekend op hun website. Lukaku zal van de gelegenheid ook profiteren om eens naar Neerpede af te zakken om zijn oude club nog eens te bezoeken.

Het gaat maar om een lichte blessure en volgens Everton is er geen probleem voor de match op 25 februari tegen Sunderland. Lukaku is met 16 goals momenteel tweede in de Engelse topschuttersstand, na Sanchez van Arsenal.