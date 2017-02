Bestuur van KRC Genk lanceert wel heel opvallend voorstel: "Schaf dat toch gewoon af"

door Redactie



Van alle Belgische topclubs kende KRC Genk ongetwijfeld de drukste wintermercato. De Limburgers speelden met Wilfred Ndidi en Leon Bailey twee sterkhouders kwijt en haalden ook zes nieuwe pionnen (Siebe Schrijvers inbegrepen) naar de Luminus Arena.

Het vele getransfereer zorgde ervoor dat Genk weer moet heropbouwen en dat terwijl de club in volle strijd om play-off 1 zit. Na wat technisch directeur Dimitri de Condé in januari meemaakte, doet hij nu een opmerkelijk voorstel.

"Schaf die transferperiode in de winter toch gewoon af", laat hij in Het Laatste Nieuws optekenen. "In één seizoen moet je eigenlijk drie keer aan een ploeg bouwen. Je moet er staan als de competitie begint op 1 juli, op 1 september kan alles er helemaal anders uitzien en op 1 februari opnieuw. Ik pleit voor één transferperiode tot 1 juli en that's it."