Zulte Waregem onderneemt actie en heeft nu voor paar honderdduizend euro miljoenen in handen

Zulte Waregem heeft niet te lang getreuzeld en heeft de aankoopoptie in het contract van Soualiho Meïté gelicht. Daarmee hebben ze nu een speler in handen die voor wellicht een veelvoud van de aankoopprijs gaat vertrekken.

Meïté is bezig aan een sterk seizoen. De 22-jarige verdedigende middenvelder werd al gelinkt aan verschillende topclubs in binnen- en buitenland. Zulte Waregem schoot dan ook snel in actie en betaalde Lille de 300.000 euro die nodig was om hem helemaal in handen te krijgen. De Franse club krijgt nadien wel nog altijd 60 procent van de transferprijs bij een verkoop.

Meïté staat nadrukkelijk in de belangstelling van Anderlecht, dat 6-7 miljoen voor hem zou over hebben. Ook Leverkusen en AS Monaco toonden al belangstelling. Twaalf miljoen euro zou echter een illusie zijn, een bedrag dat eerder werd genoemd.