Slecht nieuws voor KRC Genk dat zijn zomeraankoop kwijt is tot aan de play-offs

door Redactie



KRC Genk moet enkele weken zonder Tino-Sven Susic verder

Slechts nieuws was er afgelopen maandag bij KRC Genk. Aanvallende middenvelder Tino-Sven Susic blesseerde zich namelijk in de beloftenmatch tegen AA Gent. Intussen is ook duidelijk hoelang de Bosniër aan de kant staat.