FOTO: Standard-fans pakken tegen AA Gent uit met grÃ³Ã³tste tifo ooit in BelgiÃ«, bestuur wacht bang af voor mogelijke protestacties

FOTO: Standard-fans pakken tegen AA Gent uit met gróótste tifo ooit in België, bestuur wacht bang af voor mogelijke protestacties

door Redactie



Standard-fans gaan zich tegen AA Gent laten gelden

Foto: © photonews

Standard krijgt zondag AA Gent over de vloer in een cruciale partij waar het voor beide teams van moeten is. Bij de Rouches stijgt nu al de spanning.