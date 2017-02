Kritiek op systeem 1B: Lierse had de meeste punten, meeste gemaakte goals, minste tegen... en promoveert toch niet

door Yannick Lambrecht

Het ongewone systeem in 1B levert bakken kritiek op

In 1B spelen de twee winnaars van een periodetitel tegen elkaar voor de promotie, en dat zijn Roeselare en Antwerp. Lierse was nochtans de beste ploeg over het hele seizoen bekeken, maar blijft met lege handen achter. En daar is al heel wat kritiek op gekomen.