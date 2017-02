AA Gent kan zomaar eventjes 2 miljoen euro mislopen

door Redactie



Foto: © photonews

Het worden nog spannende tijden voor KAA Gent. Europees doen de troepen van Hein Vanhaezebrouck het prima, maar in de Jupiler Pro League staat Gent nog steeds 'maar' zevende. Play-off 1 of play-off 2, het is een wereld van verschil...