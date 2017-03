Zo combineer je liefde voor AA Gent en liefde voor je vriendin: "Ik vroeg haar ten huwelijk in Wembley"

Mijn pa was al een hele tijd teken aan het doen dat ik het moest doen, maar ik wachtte op het ideale momentDeel deze quote:

"Ze wist echt van niks, maar wat ik daarvoor allemaal moeten doen heb... En dan plaatste Gent zich ook nog. Op Wembley, het walhalla van het voetbal. Twee schitterende momenten op één dag"

Xavier is een fanatiek supporter van Gent. Hij maakte de verplaatsing met supportersclub Het Arsenaaltje, dat zijn basisstek heeft in Café Het Schuurtje. Het zit er dan ook ingebakken. Vader Rudy, die ook lid is van muziekgroep 'Les escargots de Gand', is eveneens een fervent supporter.

"Ik ga al 18 jaar naar Gent kijken. Ik ben er nu 26, dat is dus wel al een tijdje. Mijn pa is ook supporter en is altijd wel Gent-fan geweest, maar woonde vroeger in Frankrijk. Toen hij bij de Post ging werken, ontmoette hij daar een man die al 60 jaar naar de Buffalo's gaat kijken. En toen zijn we mee beginnen gaan."