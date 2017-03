Perbet herpakte zich na 'strafschopincident' tegen Genk: "Ik was vooral woest"

Perbet droomt stilletjes van een mirakel in de Europa League. “Na de match tegen Genk was er uiteraard heel wat teleurstelling, de kansen lijken nihil, maar we gaan daar toch gaan voor dat mirakel. Het is Mission Impossible, maar we gaan toch naar daar om het te proberen. Wij hebben ook onze trots”, aldus de goalgetter van Gent.

Ook in play-off 1 hoopt Perbet met Gent nog een woordje mee te spreken. “Die puntendeling zorgt ervoor dat de afstand wat kleiner wordt met de ploegen boven ons, maar onze doelstelling was van in het begin van het seizoen Europees voetbal halen. We zijn er ondanks alle moeilijkheden dichtbij. De titel? Dat is niet onmogelijk. Bovendien spelen we beter tegen de goeie ploegen.”