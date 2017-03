Met deze duidelijke woorden zette Preud'homme spelers van Club Brugge op scherp

De voorbije weken slabakte het spel van Club Brugge te vaak. Zo werd op speeldag 30, thuis tegen STVV, de overwinning uit handen gegeven in de slotfase. Michel Preud’homme was na afloop van die match duidelijk niet tevreden.

Moment van de waarheid

Na enkele dagen rust, gaat de Luikse trainer er weer vol tegenaan met zijn spelers. In Spanje zette hij hen met een speech op scherp. “Ik heb hen gezegd dat dit het moment van de waarheid is. Niet straks, niet later, maar nu”, aldus Preud’homme in Het Laatste Nieuws.

Na een mindere periode op het einde van de reguliere competitie, is het aan de regerende kampioen om écht op te staan tijdens de play-offs.