'Dries Mertens kan ploegmaat Witsel worden ... Ã©n nog meer verdienen'

Ook deze winter probeerde de club van Witsel de Rode Duivel al los te weken, maar toen ging Mertens niet op het aanbod in. "Ik heb een dag nagedacht over een bod uit China en dan ‘neen’ gezegd. Ik kan je verzekeren: niet gemakkelijk als het over dat soort bedragen gaat", klonk het toen.

Nu zijn ze bij Tianjin Quanjian echter van plan om een nieuw aanbod te doen aan de Rode Duivel. En wat voor eentje: hij zou tot 20 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen in China.

Ter vergelijking: Witsel verdient afhankelijk van bron tot bron tussen de 15 en 18 miljoen per jaar. Mertens zou dus de best betaalde Rode Duivel kunnen worden.