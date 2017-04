Mitrovic over 'indrukwekkende' Hein: "Je kan hem bij elke Europese topclub zetten"

Mitrovic is immers niet de langstdienende speler bij de Buffalo's. "Nu kan ik later tegen mijn kinderen zeggen dat ik geslaagd ben in het voetbal. Ik ben Hein daarvoor eeuwig dankbaar. Toen Milicevic tijdens de rust niet meer verder kon, had de coach de armband net zo goed aan Dejaegere, Foket of Gershon kunnen geven. Hij zei: 'Stef, you are the captain'. En dat was het. Het was bijzonder emotioneel voor mij", vertelt hij in HLN.

Met Vanhaezebrouck heeft hij een heel goeie band, al is het soms ook ambras, zoals na de wedstrijd in Waregem. "Het was tactisch, niets meer. Hein is de ideale coach voor deze groep. Hij is streng, maar onze kleedkamer heeft dat nodig. Hein gelooft in zijn groep. De twee matchen tegen Tottenham zijn daarvan een mooi voorbeeld."

Indrukwekkend

"Na de heenmatch belde ik naar mijn vriend Nebosja Pavlovic. Ik legde hem uit dat alles wat Hein vooraf had voorspeld, tijdens de match was uitgekomen. Tottenham speelde precies zoals hij had beschreven, met exact de zwaktes die Hein had benadrukt. Indrukwekkend. Tactisch kun je hem bij elke topclub in Europa zetten."