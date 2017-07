Preud'homme verdedigt zichzelf voor Geschillencommissie: "Ik ga geen beelden van mijn collega's gebruiken. Ik ben collegiaal"

Preud’homme zal zelf het woord voeren in Brussel. “Ik zal mezelf verdedigen. Waarom? Ik ben verplicht om te gaan, dan voer ik ook zelf liever het woord. Al is het niet zo dat ik me klaar houd voor een bijzonder pleidooi. Ik ga gewoon mijn versie van de feiten geven over wat er gebeurd is.”

“En ik ga geen beelden van mijn collega’s gebruiken (iets wat Hein Vanhaezebrouck niet zo lang geleden wél deed, nvdr.). Ik ben collegiaal. Ik zal er misschien wel iets over zeggen, maar ga er zeker geen beelden van andere trainers bij betrekken”, besloot Preud’homme.