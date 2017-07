Leye geeft aan: "Dat is net het verschil tussen ons en een topclub" Ã©n "Teveel respect voor Mechelen om ..."

"Natuurlijk zijn we niet tevreden. We willen elke wedstrijd spelen om te winnen en konden dat nog niet doen in deze play-offs. Dat is een tegenslag. We hadden de wedstrijd moeten doodmaken na de 2-0", sakkerde Leye achteraf.

"Dat is net het verschil tussen ons en een topclub. In Jan Breydel krijgen wij dan een 5-0 om de oren bijvoorbeeld, want een team als Club Brugge geeft zoiets niet weg."

Toch mag Essevee trots zijn: "We hebben Club Brugge wél in problemen gebracht. We willen dat ook de komende wedstrijden blijven doen met de topclubs, want we willen onze rol spelen. Ik heb bijvoorbeeld veel respect voor een team als KV Mechelen. Zij wilden érg graag play-off 1 spelen, dus het zou niet goed zijn als wij er met onze klak naar smijten."

De doelen zijn dan ook duidelijk: "We willen graag nog die derde plaats pakken, want we hebben het volledige seizoen in de top-3 gestaan. En play-off 2, ik denk niet dat iemand dat graag speelt of ziet."