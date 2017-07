KantÃ© greep de trofee weg voor de neus van Hazard en Lukaku, maar wie was nu de Ã©chte Speler van het Jaar?

Hazard was lichte favoriet om Speler van het Jaar te worden en Lukaku is goed op weg om topschutter te worden, maar toch werd het Kanté. Dat is zeker en vast wel te begrijpen, want de Fransman beleeft ook heel succesvolle jaren. Vorig was de verdedigende middenvelder één van de sterkhouders bij verrassende kampioen Leicester en dit seizoen maakt hij een grote kans om ook met Chelsea een titel te pakken.

En toch vinden wij het niet kunnen dat onze twee Belgische toppers zonder een persoonlijke trofee achterblijven. Daarom vragen we aan jullie wie nu de échte Speler van het Jaar was in de Premier League? Vergeet de poll onderaan niet in te vullen, wij zijn benieuwd naar jullie mening!