"Het klinkt gek, maar ik heb de oplossing die van Liverpool een echte titelkandidaat maakt: Koop Lukaku!" vertelt Fowler in zijn column in The Mirror. "Laat ons eerlijk zijn. Hij vertrekt deze zomer en Klopp heeft een spits nodig om de voorlinie te leiden als hij kampioen wil worden. Dus als hij Goodison Park verlaat, waarom niet voor Anfield," vroeg de voormalige topscorer van de Reds zich af.

"Liverpool heeft drie aanvallers maar geen diepe spits. Dat heeft hen al zo veel punten gekost tegen tegenstanders die de bus parkeren. Lukaku is misschien niet ideaal voor het typische spel van Klopp, maar hij kan wel vooraan blijven en constant druk zetten op de verdediging," ging Fowler verder.

Zijn besluit is dus dat Lukaku naar zijn vroegere club moet gaan. "Als de Reds hun volgende vier matchen winnen, zitten ze in de Champions League. En dan zullen ze zeker topspelers kunnen aantrekken. Het klinkt misschien gek, maar ik vind dat Lukaku één van hen moet zijn.