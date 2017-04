Kompany over zijn aankomst Ã©n mogelijk vertrek bij City: "Vraag het maar aan Kevin"

Kompany over zijn aankomst én mogelijk vertrek bij City: "Vraag het maar aan Kevin"

door Sander De Graeve

door

Vincent Kompany over zijn toekomst bij Manchester City

Foto: © photonews

Vincent Kompany is opnieuw helemaal fit bij Manchester City na lang blessureleed. De kapitein van City praatte in Hoogvliegers over zijn aankosmt én zijn mogelijk vertrek bij City.