Jeugdspeler KV Oostende was dÃ© blikvanger voor de wedstrijd

El Ghanassy is niet van de grootsten (1m72), maar normaal zie je hem wel nog staan als hij met een jeugdspeler het veld oploopt. De jongen die KV Oostende hem gisteren had toegewezen, was echter een ware reus.

El Ghanassy kon er zelf om lachen en zijn ploegmaats ook. Het beeld was inderdaad wel heel grappig toen hij over de schouder van de jongen even kwam piepen...