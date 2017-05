De man achter de Gentse revelatie: "Iedereen geeft hier een hand of een kus, ik wist niet hoe ik me moest gedragen"

Daarom schoof hij samen met zijn manager aan tafel voor een kennismaking met de Belgische pers. Kubo geeft aan dat de culturele verschillen tussen Japan en België toch echt groot zijn. "Hier geeft iedereen elkaar een hand, of zelfs een kus wanneer men elkaar beter kent. In Japan is dat niet zo."

"Daar is iedereen meer afstandelijk." Hij geeft toe dat hij het er niet makkelijk mee had. "Dat is een groot verschil, uiteraard was dat raar. Ik wist niet hoe me te gedragen." Dat hij die drempel al overwon, bleek alvast uit de stevige handdruk achteraf.

Fan van de Belgische kost

Naast het voetbal blijkt het een rustige jongen. "Ik spreek af met vrienden, of bekijk Japanse programma's via de pc. Voetbal kijken doe ik niet vaak, enkel de grote wedstrijden zoals de Clásico en hoogtepunten van mijn eigen wedstrijden. Hobby's heb ik niet echt, ik zou er misschien wat meer moeten zoeken", lachte de Japanner.

Gent ligt hem wel. "Ik ga vaak naar de binnenstad. Ik ga er graag eten in een steakhouse niet ver van het Belfort, het Sint-Jorishof." België heeft alvast een dikke streep voor op Zwitserland, waar Kubo eerder speelde. "Het eten is hier véél beter."