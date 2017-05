De Jupiler Pro League kan een boost geven voor de Champions League

Naar goede gewoonte heeft Unibet ook voor speeldag 7 van de Jupiler Pro League Play-offs een leuke aanbieding. Deze speeldag kan jij een 50% profit boost ticket winnen. Dit houdt in dat je een weddenschap kan kiezen waarbij je 50% meer winst krijgt als ze juist is.

Let op:

- Zowel pre-match als live weddenschappen komen in aanmerking voor het verdienen van een profit boost ticket

- De odds dienen minstens 1.40 te zijn

- Je dient minstens €10 in te zetten

- De weddenschap dient geplaatst te zijn op speeldag 7 van de Jupiler Pro League playoffs (5 - 7 mei)

- Het profit boost ticket wordt op maandag 8 mei omstreeks 19u00 toegekend op je account.

- De maximale inzet van het profit boost ticket is €10