Waarom Thaise investeerders verkiezen boven Vlaamse? "Persoonlijke agenda's" en "Opleidingsclub voor Afrikanen worden"

De Vlaamse investeringsgroep houdt vanaf nu de lippen stijf op elkaar en bekijkt intern wat er nog mogelijk is. Bij 'OHL op Dreef' willen ze wel reageren. "Officieel hadden we begin april al contact met de club. Toen klonk het dat er dat exclusiviteitscontract was en dat ze nog geen sportieve zekerheid hadden", aldus De Coster.

Verbazing

Maar men bleef toch aandringen. "Ok, we lieten hen met rust, maar we drongen aan om toch een aantal gesprekken te hebben, onder andere met de onafhankelijke bestuurders van de club. Die drie beloofden ons dat na het verstrijken van de deadline iedere mogelijke investeerder op gelijke voet zou worden behandeld. Begrijp dan ook onze verbazing toen er de dag erna dat artikel verscheen dat er al onderhandeld werd met de mensen uit Thailand."

"Dat bleken dan weer andere bestuurders te zijn die dat op eigen initiatief gedaan hebben. Pas maandag kregen wij te horen dat ze nog een aantal vragen hadden en dat we daar 48 uur later op de Raad van Bestuur uitleg over mochten geven. We hadden toch wel het gevoel wat als 'excuustruus' gebruikt te worden."

De reden?

Maar welke reden kan OHL hebben om niet in zee te willen gaan met een Vlaamse investeringsgroep? "Dat is een vraag die wij ons ook stellen. Wij beloven een Vlaamse verankering, een totale overname voor 2,5 miljoen, een werkingsbudget van 5 miljoen en werking op de lange termijn."

"De Thaise investeerders willen er een 'feeder club' voor Leicester van maken. Je mag dat eens gaan opzoeken. Een Engelse club heeft het niet zo makkelijk om Afrikaanse talenten aan te trekken en wil die dus elders stallen. Een reden? Dat ze niet willen. Waarom? Omwille van persoonlijke agenda's vermoed ik dan", besluit De Coster.