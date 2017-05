Opmerkelijk: 'Barcelona wil ex-speler terughalen naar Camp Nou'

Volgens Marca zou Barcelona nu van plan zijn om Oriol Romeu terug te halen naar Camp Nou. Meer zelfs: club en speler zouden zelfs al in onderhandeling zijn. De 25-jarige defensieve middenvelder kreeg een groot deel van zijn jeugdopleiding bij de Catalaanse topclub, maar vertrok in 2011 naar Chelsea.

Bij Chelsea kon Oriol zich - net als bij Barcelona - nooit doorzetten. Uitleenbeurten aan Valencia en VfB Stuttgart volgden, net als een definitieve transfer naar Southampton.

Versterking in de breedte

Bij die club is de middenvelder dit seizoen een vaste waarde. Het is opmerkelijk dat Barcelona aan Oriol Romeu denkt, maar de middenvelder zou vooral een versterking in de breedte zijn.