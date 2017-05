Vormer heeft zin in topper: "Zondag gaan we als gekken tekeer. We grijpen ze bij de keel. Het wordt heftig"

“Het geloof is terug bij ons”, vertelt Ruud Vormer in Het Laatste Nieuws. De Nederlander heeft er – zoals steeds – ongelofelijk veel zin in. “Zondag gaan we als gekken tekeer. Mét goed voetbal. We grijpen ze bij de keel. Het wordt heftig.”

Al beseft Vormer tegelijkertijd dat Club zijn lot niet meer in handen heeft. De start van play-off 1 was niet goed genoeg. “Ja... In Gent deden we het goed en moet je altijd winnen, daarna verlies je twee punten tegen Charleroi, knullig, op Anderlecht word je weggetikt, zelf krijg ik daar rood... Ik had het ook zwaar, hoor, die periode. Wat is dat? Geen idéé.”