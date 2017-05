Fans Club Brugge laten zich van slechtste kant zien en gooien projectiel op Weiler, coach van Anderlecht reageert

Enkele fans van Club Brugge – heethoofden is misschien een betere omschrijving – gooiden een projectiel tegen de trainer van Anderlecht aan. Volgens de meest recente info zou het om een batterij gaan.

Weiler wilde er op de persconferentie na afloop van de kraker in het Jan Breydelstadion niet veel over kwijt. “Ik ga daar niet te veel over zeggen. We moeten het over het voetbal hebben. Ik leef nog, hé”, lachte de Zwitser het incident weg.

Voetzoeker tegen het been van asisstent Smet

Ook tijdens de wedsrijd lieten de fans van Club Brugge zich niet altijd van hun beste kant zien. Zo kreeg assistent Wim Smet op een gegeven moment een voetzoeker tegen zijn been. Scheids Delferière dreigde ermee de wedstrijd stil te leggen, maar zover kwam het niet.