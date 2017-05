VIDEO: Vanhaezebrouck niet te spreken over buitenspelgoal: "Dit is toch makkelijk voor grensrechters?"

"De bedoeling was uiteraard de derde plaats te verzekeren, maar dat is niet gelukt. We verdienden meer, maar we kunnen niet tevreden zijn", aldus de oefenmeester achteraf. Hij begon al snel over de beslissende goal van Saglik.

"Alweer een buitenspeldoelpunt op stilstaande fase. Net als vorig jaar tegen Anderlecht." Vanhaezebrouck begrijpt er niets van. "Die fases zijn toch de makkelijkste voor grensrechters? Ze staan stil, dus die lijnrechter moet niet bewegen."