Yves Vanderhaeghe legt Dimata, Canesin en El Ghanassy onder de loep: "Hij moet dringend te rade bij zichzelf, want is twee-drie dagen per week zogezegd ziek"

"Dimata, Marusic en Berrier zijn voor mij de revelaties van het seizoen", aldus de oefenmeester van KV Oostende in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Dimata? Het is 90% zeker dat hij vertrekt. Dat is mij ook zo gezegd. En ik voel het ook zo wel aan."

Geen slechte jongen, geen rotte appel

Maar er zijn ook spelers die hem zijn tegengevallen. "Dan moet ik kijken naar mijn flankspelers Canesin en El Ghanassy, al is het wel een heel ander verhaal. Canesin is een coole kerel, ik kan hem niks kwalijk nemen. Hij heeft een voorbeeldige mentaliteit, maar holde het hele seizoen achter zijn beste vorm aan."

Dat is bij El Ghanassy dan toch licht anders: "Hij moet te rade bij zichzelf. Dringend, want hij is de laatste weken telkens twee-drie dagen ziek, zonder dat wij er iets van merken. Heeft hij privéproblemen? Ik laat hem voorlopig gerust, want ik heb al zoveel met hem gepraat. Het is echt geen slechte jongen, geen rotte appel. Maar als hij geen gretigheid toont ..."