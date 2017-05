Kompany, Praet, Van den Brom en vele anderen met een regen aan felicitaties voor Anderlecht: "Dit blijft een super gevoel"

"Het blijft gewoon een super gevoel", vatte Vincent Kompany de vreugde bij al wie Anderlecht een warm hart toedraagt bondig samen. "Gefeliciteerd jongens."

Ook oud-trainer John Van den Brom tweette kort na het laatste fluitsignaal in Charleroi (1-3). Net als ex-spelers Kouyaté, Defour, Proto, Praet en vele anderen. Een bloemlezing.

Congrats to @rscanderlecht 💜 and to @fcsm_official ❤️for be the champions this season !