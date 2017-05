Vandenbempt vreest voor Club Brugge zondag : "Ik ga toch mijn helm opzetten om daar naartoe te gaan"

Club Brugge was lang een titelkandidaat, maar zal nu moeten oppassen om zelfs de tweede plaats niet weg te geven. "Ik ga toch mijn helm opzetten om daar naartoe te gaan. Het is een onverwachte apotheose van het seizoen. Het is zeker ook één waar ze bij Club Brugge voor huiveren. Al heeft het thuis natuurlijk nog niet verloren dit seizoen," vertelde Peter Vandenbempt op Radio 1.

"Er is een gebrek aan constante in de prestaties van zowel Club als AA Gent. Daardoor kon Anderlecht ook kampioen worden. Club was eerst dood en begraven, dan weer verrezen en nu moeten ze plots weer strijden voor plaats twee. De druk ligt zondag dan ook bij Club Brugge," ging hij verder. Dan staat de tweede plaats op het spel, die goed is voor voorrondes van de Champions League.