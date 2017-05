Buffalo's delen nog een steek uit: "Volgend seizoen iets meer succes gewenst in de Champions League"

Op de officiële Twitterpagina deelde Club Brugge dat de tweede plaats en Champions League-voorrondes veilig zijn na de 2-1-overwinning. Maar AA Gent deelde daarop nog een hilarische steek uit: een uitdagende pose van Shaquille O'Neil met daarbij de tekst: "Volgend seizoen iets meer succes gewenst in de Champions League"

Een overduidelijke verwijzing naar de 0 op 18 van Brugge eerder dit seizoen. Gent kende daarentegen heel wat meer succes in Europa: de vorige keer op het kampioenenbal geraakten zij zelfs uit de groepsronde en dit seizoen strandden de Buffalo's in de kwartfinale van de Europa League. Well played, Gent. Well played.