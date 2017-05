'Arsenal is geÃ¯nteresseerd in speler uit Belgische competitie'

Het gaat om Henry Onyekuru, die het dit seizoen geweldig deed bij KAS Eupen. De Nigeriaanse aanvaller vond maar liefst 22 keer de weg naar de netten en zoog daarmee de aandacht van heel wat buitenlandse clubs naar zich toe.

Volgens The Daily Mail zou Arsenal nu ook geïnteresseerd zijn in het 19-jarige goudhaantje van Eupen. Ook Swansea City en West Ham United hebben Onyekuru op het oog, maar die zou de voorkeur geven aan gesprekken met (zijn favoriete club) Arsenal.

Belgische topclubs?

Ook in België is ‘Henry’ hot. Club Brugge, Anderlecht en Genk volgen de situatie van de aanvaller op de voet, maar het is maar de vraag of één van de Belgische topclubs hem kan verleiden.