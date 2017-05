De Boer zet deur naar Club Brugge op een kier: "Ze zijn geÃ¯nteresseerd"

Zo zou Frank de Boer op het verlanglijstje in Jan Breydel staan. Dat bevestigde de Nederlander zelf bij RTL 7. "Brugge is geïnteresseerd in mij en ze hebben ook een goed verhaal", aldus de voormalige trainer van Inter Milan en Ajax.

"Maar er speelt meer, ik ga dat op een rijtje zetten en zal binnen een maand een beslissing nemen." We zijn alvast benieuwd of Club Brugge een maand zal kunnen wachten om zekerheid te hebben over de coach van volgend seizoen.