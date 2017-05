Heeft BarÃ§a een probleem? Gevangenisstraf Messi bevestigd

Allebei werden ze veroordeeld tot 21 maanden cel en dat werd nu bevestigd door het hooggerechtshof. De straf van vader Messi werd wel teruggebracht tot vijftien maanden. Hij betaalde immers al wat verschuldigd geld aan de belastingen in tussentijd.

In totaal zouden de Messi's de Spaanse staat voor maar liefst 4,1 miljoen euro opgelicht hebben. "Het is toch onlogisch dat iemand die zóveel geld verdient, er niet van bewust is dat hij belastingen moet betalen", aldus de rechter.

Wellicht niet effectief de cel in

Al lijkt de kans klein dat de ster van Barcelona achter de tralies vliegt. Gevangenisstraffen van minder dan twee jaar kunnen in Spanje voorwaardelijk uitgezeten worden.