KV Mechelen toont enorm vertrouwen in jeugdspeler: "Dit had ik niet verwacht"

Cobbaut kreeg dit seizoen zijn kans en mocht de volledige play-offs meevoetballen. De linksback is dan ook enorm fier dat hij het bestuur én Yannick Ferrera kon overtuigen. "Eerlijk, ik had het niet zo snel verwacht, want ik had nog een contract voor één seizoen", vertelt hij op de site van KVM. "Ik wil ook de club bedanken voor het vertrouwen. Mijn familie trouwens ook. De hele familie Cobbaut leeft mee. Ik ben dan ook blij dat ik mijn familie kan trots maken."

Vorig seizoen was hij nog een beloftespeler. "Het toont aan dat je bij KV Mechelen als jeugdspeler kan doorstromen", aldus de man die echt een kind van de club is. Héél de familie is immers 'Kakker'. "Mijn ouders, zus, broer, neef… ze zijn allemaal al jaren supporter van KV Mechelen. Toen mij pa zag dat ik goed kon voetballen heeft hij me meteen bij KV aangemeld. Hij geloofde heel hard in de jeugdwerking van de club. En zie, hier sta ik nu tussen de grote namen in de eerste ploeg."