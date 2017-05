Walter Baseggio geeftÂ Anderlecht gouden raad

Mogelijk vertrekt ook Leander Dendoncker bij Anderlecht. “Samen met Kums zou hij een goede tandem vormen. Alleen mag je zo'n jongen niet afremmen in zijn carrière. Híj moet beslissen over een vertrek”, zegt Walter Baseggio in Het Laatste Nieuws.

“En oké, Anderlecht zal er alles aan doen om hem te houden. Maar als er clubs aankloppen met een cheque van twintig miljoen euro is dat moeilijk om te weigeren voor een Belgische club”, benadrukt de gewezen speler van paars-wit.