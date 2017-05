In stijl: Belg zorgt met hattrick(!) voor promotie naar Eredivisie, nog meer Belgen aan het feest

Het NAC Breda van Stijn Vreven won in eigen huis al met 1-0 van NEC Nijmegen en kon het dus zondag afmaken. Na het doelpunt in de heenwedstrijd was het ook deze keer Cyriel Dessers die de man van de match werd.

Hij maakte uiteindelijk een hattrick in een wedstrijd in Nijmegen die uiteindelijk werd gewonnen met 1-4. De videoarbitrage kwam opnieuw een paar keer goed tussen en gaf daarbij beide teams een strafschop. Ook Arno Verschueren (Westerlo) en Jorn Brondeel (ex-Antwerp en Lierse) stonden tusen de lijnen, Robbie Haemhouts zat op de bank.

Roda JC won in eigen huis van MVV en blijft zo in de Eredivisie. Verboom, Van Hyfte en Djim speelden mee voor de ploeg uit Kerkrade, terwijl er ook bij de bezoekers flink wat Belgen in actie kwamen.