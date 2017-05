Bruno en zowaar Badji laten hun hart (en benen) spreken: "Na 17km kreeg ik het moeilijk"

Het is een persoonlijk initiatief van Jean-François Lenvain van de sociale cel van Anderlecht. Die richtte mee het project 'Tous à Bord' op, dat wil laten zien dat mindervaliden een volwaardig deel van de sociale structuur zijn. Badji en Bruno liepen ook mee en deden dat elk op hun eigen tempo.

Badji deed over de 20 kilometer 1u24', Bruno kwam negen minuten later aan. Absoluut niet slecht dus. "Op de Tervurenlaan kreeg ik het wel moeilijk", zei Bruno in LDH. "Maar ik kreeg moed toen ik de boog van het Jubelpark zag."