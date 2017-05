Ex-spits Club Brugge die zijn kans niet kreeg haalt zwaar uit naar Francky Dury: "Hij hield zijn woord niet"

In elf matchen scoorde de 21-jarige Oulare drie keer en gaf hij evenveel assists. Zo werd het toch nog een mooi seizoenseinde voor de Belgische belofteninternational.

"Het was voor mij vooral belangrijk om na anderhalf jaar weer te kunnen spelen", blikt de ex-spits van Club Brugge in Het Nieuwsblad terug op zijn seizoen. Zijn 84 speelminuten en één goal voor Essevee blijven wel op zijn maag liggen.

Plaats in de spits beloofd

"Coach Dury, van wie ik dacht dat hij goed kon werken met jongeren, hield zijn woord niet. Ik zou, net als Vetokele was beloofd, in de spits worden uitgespeeld. En hij zag Leye als 10. Het is er nooit van gekomen, ik kwam nauwelijks van de bank. Een grote ontgoocheling voor mij. Had ik dat geweten, ik had nooit voor Zulte Waregem getekend."