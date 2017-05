AA Gent kan zijn hoop opbergen: Anderlecht zorgt voor opvallende ontwikkeling in het dossier Sven Kums

Paars-wit bereikte met Kums namelijk een princiepsakkoord voor vijf seizoenen, meldt Het Laatste Nieuws. Vorig seizoen kwam de pas naar Watford getransfereerde middenvelder nog op huurbasis uit voor het Italiaanse Udinese.

Wachten op Herman

Anderlecht en Kums zijn het eens over de details in de nakende overeenkomst, en ook met Watford zit een akkoord in de pijplijn. Het is nu wachten tot manager Herman Van Holsbeeck terugkeert uit vakantie om de deal af te ronden.

De duur van het contract toont aan dat de Belgische recordkampioen vol voor Kums gaat. Na het vertrek van Youri Tielemans naar Monaco is de komst van de Rode Duivel een absolute prioriteit geworden.