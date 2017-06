Trouwe soldaat haalt uit naar bestuur Ã©n Zidane: "Wat hij deed voor Real was fantastisch, maar..."

Na een heel sterk EK met Portugal had hij zijn seizoen bij Real Madrid wellicht anders voorgesteld. De beenharde verdediger kwam echter maar dertien keer aan de aftrap en stond in de Champions League-finale zelfs niet op het wedstrijdblad.

"Het is duidelijk dat ik zal vertrekken", aldus Pepe aan radiozender Cadena Cope. "Hetgeen de club me voorstelde was niet interessant voor mij. De manier waarop ik behandeld werd door Real Madrid was niet correct."