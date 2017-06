'Barcelona wil smaakmaker uit de Premier League aan zich binden en heeft daar 50 miljoen euro voor over'

Als we de laatste geruchten mogen geloven, dan is Barcelona van plan om zich te versterken met Hector Bellerin (22). De pijlsnelle rechtsachter van Arsenal zou bovenaan het verlanglijstje van de Catalaanse topclub staan.

Het is een publiek geheim dat Bellerin zelf graag bij zijn oude club Barcelona aan de slag wil. De Spaanse topclub gelooft mede daarom dat het de rechtsback in huis kan halen en zou daar volgens The Independent om en bij de 50 miljoen euro voor over hebben.

Of toch Nelson Semedo?

Slaagt Barça niet zijn in opzet en kan het Bellerin niet weghalen bij Arsenal, dan zou het zijn pijlen richten op Nelson Semedo, de rechtervleugelverdediger van de Portugese topclub Benfica.