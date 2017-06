In beeld: de mooiste voetbalmomenten van kersvers Club-trainer Ivan Leko

Hajduk Split

Ivan Leko begon zijn carrière bij de Kroatische topclub Hajduk Split, waarvoor hij in totaal twee periodes in actie zou komen. Hij pakte er twee landstitels en won in zijn eerste periode in eigen land ook de Kroatische beker.

Malaga

Van Hajduk ging het naar Malaga waar Leko in de sterke Spaanse competitie geen eremetaal kon winnen. Toch kwalificeerde hij zich voor Europa. Hij won in 2002 de Intertoto-beker en mag zo deelnemen aan de UEFA Cup.

Club Brugge en het WK

We leerden Leko echt kennen in zijn periode bij Club Brugge. De middenvelder werd in die periode opgeroepen om met Kroatië naar het WK in Duitsland te gaan, maar zou er geen minuut spelen. Bij Club won hij een Beker en een Supercup.

Lokeren

Sporting Lokeren is de laatste passage in de actieve loopbaan van Leko. Hij won met de Oost-Vlamingen de Beker van België in 2012. De komst van de talentvolle Hans Vanaken luidde het einde van zijn carrière mee in. Leko zou in zijn laatste jaar bij Lokeren maar acht keer meer in actie komen.

Coach Leko

Meteen na zijn voetballoopbaan werd hij hoofdtrainer bij OHL. Daar kreeg hij het al snel moeilijk en werd er ook ontslagen. Na een baan als assistent bij PAOK, pikt STVV de Kroaat op. Daar oogste hij lof met zijn manier van voetballen.