Real Madrid verrast: deze jongeman wordt de vervanger van Pepe

De 34-jarige Portugees past niet meer in de plannen van trainer Zinédine Zidane en krijgt geen contractverlenging. De jongste weken werd druk gespeculeerd over wie de vacante positie in de kern van Real zou gaan invullen.

Enkele grote namen passeerden de revue, maar Real Madrid verrast nu... De Madrileense topclub haalt huurling Jesus Vallejo (20) terug naar Santiago Bernabéu. De centrale verdediger was tijdens het voorbije seizoen aan de slag bij de Duitse club Eintracht Frankfurt en maakte blijkbaar indruk op Zidane.