Zelfs in de voorronde zit het er bovenarms op! Schotse fans worden aangevallen (mÃ©t beelden)

Aberdeen moet vanavond in Bosnië de wei in tegen Siroki Brijeg en de gemoederen raakten al snel verhit, zo blijkt. Een groep van vijftig Schotten werd aangevallen in een lokaal café.

De aanvallers, geschat op een klein dozijn, gooiden met Bengaals vuur en ander vuurwerk. Twee Schotse supporters moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden.

This is the moment Aberdeen fans were attacked by hooligans in Bosnia ahead of their Europa League tie https://t.co/C5pleDjLGs pic.twitter.com/4hlT5RpKUk — STV Sport (@STVSport) July 20, 2017

Hooliganisme is ook een groot thema in aanloop naar het WK in Rusland. De Oost-Europese Ultra's zullen zich er samen met de Russen willen bewijzen.