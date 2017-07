OFFICIEEL: Manchester City maakt plaats voor nieuwe (peperdure) flankverdediger

Kolarov tekende in Rome een contract tot medio 2020. Man City vangt nog vijf miljoen euro voor de 31-jarige linksback.

In Engeland won Kolarov twee landstitels, twee League Cups en de FA Cup. De transfer is tevens vrij controversieel, want de Servische international speelde in het verleden nog voor stadrivaal Lazio.

Duurste verdediger ter wereld (bis)

Niet getreurd voor de City-liefhebbers, want Benjamin Mendy (Monaco) heeft naar verluidt al een akkoord beet. Met een transfersom van 58 miljoen euro kan hij Kyle Walker meteen weer vervangen als duurste verdediger ter wereld. (lees hier meer)