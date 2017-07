'Manchester City haalt - nog eens - duurste verdediger ter wereld in huis'

De 23-jarige Benjamin Mendy van Monaco is namelijk op weg naar The Citizens. BBC en L'Equipe hebben het akkoord al bevestigd. City had met het vertrek van Clichy en Kolarov nood aan een linksback.

Met een bedrag van 58 miljoen euro zou hij de duurste verdediger ter wereld worden. Niet helemaal onterecht, als je ziet wat hij vorig seizoen allemaal liet zien in Frankrijk en de Champions League. Zo is Kyle Walker na amper enkele weken die titel alweer kwijt.