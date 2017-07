Huiswerk gedaan: "Anderlecht kan ook komend seizoen rekenen op een evenwichtig middenveld"

Yannick Lambrecht

door

Analist Eddy Snelders ziet dat het huiswerk van Anderlecht gedaan is

In de Supercup bleek dat de de scharnieren bij Anderlecht toch nog wat olie konden gebruiken. Sven Kums stelde achteraf dat dat niet meer dan normaal is en ook analist Eddy Snelders weet dat het middenveld wel in orde staat.