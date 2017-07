STVV moet weer op zoek, ex-speler Barcelona vertrekt na een maand

Met Chris O'Loughlin, voormalig trainer van STVV, heeft Marquez slechts één assistent meer over. Ramon Calderé, de assistent die hij zelf meebracht, keert na een maand immers al terug richting Spanje.

"Assistent trainer Ramon Caldere verlaat STVV omwille van persoonlijke redenen en keert vervroegd terug naar Spanje. De club wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", klinkt het in een korte mededeling. De ex-speler van Barcelona zou niet al te best in de groep gelegen hebben...