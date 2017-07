De Bruyne pakt nu al groots uit: drie assists in klinkende 4-1-zege tegen Real Madrid (mÃ©t beelden!)

Afgelopen nacht stonden onder meer Manchester City en Real Madrid tegenover elkaar. Kevin De Bruyne pakte uit met een grootse prestatie. Hij leverde maar liefst één pre-assist en twee loepzuivere assists af. Otamendi, Sterling en Stones profiteerden van zijn voorbereidend werk.

KDB mocht nadien gaan rusten, maar de scoringsmachine van The Citizens viel niet stil. Youngster Diaz maakte er 4-0 van. Oscar, een jeugdig talent van de Koninklijke, scoorde met een pegel vanop afstand de eerredder. Bekijk hierrronder alle goals. Ook Vincent Kompany startte in de basis.

Another one. Goal Stones. City 3-0 Madrid. #CityOnTour pic.twitter.com/s9xgtNqmOG

Last. Brillian goal from Brahim. City 4-0 Madrid. #CityOnTour pic.twitter.com/HMsoPgQQgh

BRILLIANT !! Oscar Rodriguez just scored this goal against Man City. #HalaMadrid pic.twitter.com/NeBoUgYiP4