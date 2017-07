Kara geeft een duidelijk beeld van zijn situatie: "Als ik naar geld zou kijken, speelde ik nu niet meer bij Anderlecht"

Uiteraard ging het onmiddellijk over zijn situatie. Wil hij nu blijven of vertrekken? "Ik ben hier en ik ben blij hier te zijn. Ik voel me hier goed en de vakantie heeft me deugd gedaan. Ik zit goed in mijn hoofd en ik werk om in vorm te zijn. Er is een akkoord met Anderlecht dat ik voor een bedrag mag vertrekken."

"Maar iedereen denkt dat Kara enkel aan een transfer denkt. Maar dat is helemaal niet waar. Als ik vertrek, vertrek ik. Als ik niet kan vertrekken, blijf ik. Ik denk er niet aan, echt waar. Ik wil gewoon goed spelen en dan zien we wel. Ik speel ook Champions League hé. Ik heb nog nooit Champions League gespeeld en nu heb ik die kans. Maar dat is niet waarom ik blijf. Ik wil gewoon blijven progressie maken, blijven vooruitgaan."

Nochtans kon hij elders veel meer gaan verdienen. "Als ik naar geld zou kijken, zat ik niet meer bij Anderlecht. Het sportieve primeert voor mij. Ik had genoeg aanbiedingen om me financieel te verbeteren. Maar dat is werk voor mijn manager, daar hou ik me niet mee bezig."

"Maar ik heb nooit mijn neus opgehaald voor een club die geïnteresseerd was in mij. Om dat te zeggen, wou ik vandaag ook praten. Iedereen denkt dat ik enkel naar de Premier League wil, maar dat is niet waar. Leicester? Als ze in januari geïnteresseerd waren en het ging niet door, ben ik daar nu niet meer mee bezig."

René Weiler wil hem heel graag houden, al was hij in het . "De club heeft me gezegd dat ze me graag willen houden ja. Het was een misverstand in het begin, maar dat is opgelost. Ik heb hem toen gezegd dat hij op me kon rekenen. Want ik ben een soldaat, een krijger. Ik doe alles voor de ploeg. En ik respecteer de coach, want hij is eerlijk met iedereen."